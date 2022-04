Peter Vandenbempt fileert Club Brugge - Antwerp: "De overwinning was een beetje zoals het doelpunt: fortuinlijk"

Club Brugge won met het kleinste verschil van Antwerp op de openingsspeeldag van Play-Off 1. Volgens Peter Vandenbempt had een gelijkspel logischer geweest.

Bij Sporza blikte Peter Vandenbempt terug op Club Brugge - Anwerp van zondagmiddag. "Op het vlak van organisatie, discipline en strijdlust heeft Antwerp een goeie wedstrijd gespeeld. Voor de rust was er een goeie Nainggolan op die positie hoger in het veld en voor Club Brugge was het gewoon een moeilijke wedstrijd. De overwinning was een beetje zoals het doelpunt: fortuinlijk. Een gelijkspel had ook gerechtvaardigd geweest. Als Antwerp dat volgende week nog een keer kan herhalen, zal Union op de Bosuil ondervinden dat het moeilijk zal zijn."

Een mooie wedstrijd was het alvast niet volgens Vandenbempt. "Het was een felle en gesloten match, een typische PO I-wedstrijd waar niet te veel plezier aan te beleven viel. Antwerp probeerde het vleugelspel van Club Brugge redelijk te neutraliseren en trainer Priske had zijn elftal helemaal aangepast aan Club, ook met mandekking op Vanaken en Rits. Dan is het gewoon moeilijk voetballen."