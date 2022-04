Hans Vanaken kon door stevige mandekking niet uitblinken in topper: "Vreemd dat hij nu niet naast mij staat"

Net zoals in veel voorgaande confrontaties tussen Club Brugge en Antwerp kreeg Hans Vanaken af te rekenen met Faris Haroun als schaduw. De Rode Duivel van blauw-zwart kwam daardoor niet in zijn spel, maar had daar na de krappe zege vrede mee.

Hans Vanaken wist dat Club Brugge niet de meest indrukwekkende prestatie van het seizoen had neergezet tegen Antwerp. De driepunter smaakte hoe dan ook zoet. "Het was zeker niet het mooiste voetbal vanmiddag. Maar als er uiteindelijk één ploeg de kans had om te winnen, dan waren wij het wel. Ach, zuinig, maar goed begonnen", vatte Vanaken het samen voor de camera van Eleven Sports.

De middenvelder van blauw-zwart had het moeilijk om het laken naar zich toe te trekken. De strakke dekking van Faris Haroun was daar de reden voor. "Zo was het de voorbije jaren ook vaak, he. Ik vind het vreemd dat hij hier nu ook niet naast mij staat", besloot de Limburger met een kwinkslag.