Miljoenenaankoop wordt gepasseerd door Schreuder, die voor jonkie op de bank kiest: "Geen keuze tegen Jack"

Jack Hendry beleeft niet de meest gelukkige maanden uit zijn loopbaan. Na zijn transfer van KV Oostende begon hij als titularis aan het seizoen, maar onder Alfred Schreuder verdween hij naar het zijplan. Onlangs trok Hendry aan de alarmbel in de Schotse media, maar veel effect had dat niet.

Wel integendeel. De Schotse international zat zondag niet eens op de bank voor de topper tegen Antwerp. "Dat was geen keuze tegen Jack", benadrukte Alfred Schreuder na afloop. "Al kan ik me voorstellen dat dat voor hem wel zo aanvoelt. Ik kies vóór spelers."

De speler in kwestie was zondag Abakar Sylla. De 19-jarige Ivoriaan kwam pas in september aan bij Club NXT, maar maakte meteen veel indruk. De linksvoetige centrale verdediger wordt hier en daar vergeleken met Odillon Kossounou.

In de Schotse media gaf Jack Hendry onlangs te kennen dat er dringend een oplossing moest gevonden worden voor zijn situatie. De 26-jarige Schot ligt nog tot 2025 onder contract in het Jan Breydelstadion. Club Brugge betaalde vorige zomer de clausule van 4,5 miljoen om Hendry los te weken bij KV Oostende.