Simon Mignolet zit bomvol vertrouwen na winst tegen Antwerp: "We willen kampioen worden, die ingesteldheid verandert niet"

Simon Mignolet had vandaag niet al te veel werk tegen een stug Royal Antwerp. Hij schat de titelkansen van zijn ploeg dan ook hoog in. "Blij dat de Play Offs begonnen zijn"

"Antwerp speelde met de ingesteldheid om niet te verliezen en op de counter te spelen, dat voelde je vanaf minuut één. De wedstrijden tegen Union en Anderlecht zullen opener zijn. We hebben onze job alsnog gedaan vandaag. 27 op 27 is heel mooi, die lijn moeten we doortrekken. We hebben met onze overwinning vandaag druk gezet op Union, het resultaat tegen Anderlecht zal bewijzen of ze met de druk kunnen omgaan. Elke club gaat tijdens de Play Offs voluit."

"We willen kampioen worden, die ingesteldheid verandert niet. Ik ben blij dat de Play Offs eindelijk begonnen zijn, je voelt ook dat zo'n wedstrijden anders leven bij de supporters. Voeten op de grond houden want voorlopig hebben we nog niets."