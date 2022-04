Analist haalt hard uit naar Anderlecht: "Dit is toch niet meer normaal? Te pijnlijk om over te praten"

Pijnlijk was het bij momenten! Anderlecht was lange tijd nergens in het levensbelangrijke duel tegen Union. In HLN is analist Marc Degryse scherp voor zijn ex-club.

"Hoe slaag je er toch weer in om zo slap aan een wedstrijd te beginnen? Net na de bekerfinale, waar je zo een dreun hebt gekregen... Dit is toch niet meer normaal? Goeie ploegen trekken de juiste lessen uit fouten, maar Anderlecht doet gewoon op dezelfde manier verder", aldus Marc Degryse. Degryse heeft ook moeite met de manier waarop Vincent Kompany in de media keer op keer zijn spelers uit de wind zet. "Die zalvende woorden telkens weer.. 'Rustig, rustig, rustig', nee! Ze moeten messcherp beginnen. Ach, eigenlijk is Anderlecht te pijnlijk geworden om over te praten." "Deelname aan de Champions' play-offs: dat zal het zijn voor Anderlecht. Dit Anderlecht moet het hebben van woorden, want op het veld komt er slecht weinig van", besluit Marc Degryse.