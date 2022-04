Kompany jaloers op 'geniepig' Union: "Hun voetbalintelligentie is veruit het hoogste van de hele competitie"

Hoe graag zou Vincent Kompany zo'n Bart Nieuwkoop of Casper Nielsen in zijn ploeg hebben? Expliciet zei hij het niet, maar hij roemde wel de voetbalintelligentie van de tegenstander. Iets wat bij zijn spelers duidelijk nog ontbreekt.

Kompany wou eerst weinig analyseren: "Nu ben ik zoals elke normale mens. Ik zit nog vol met emoties van de wedstrijd. Mijn analyse is vooral frustratrie en ontevredenheid over het verloop van de wedstrijd. Zowel over de start als over het einde!"

Dat gebrek aan aanvalsdrang, vroegen we hem dan maar. En Kompany wou er dan toch dieper op ingaan. "Het was de ideale wedstrijd voor Union en niet voor ons. Wij hebben de wedstrijd in de wedstrijd verloren", zei hij.

Geniepig

Wat hij daarmee bedoelde? "Kijk, die eerste fase was duidelijk de kracht van Union. Dat is het al het hele seizoen en dat moesten we weten. Ze leggen die bal na de fout razendsnel op de grond, misschien rolde hij zelfs nog, en er is contact tussen vrijetrapnemer en spits. Van het moment dat die laatste zijn loopactie inzet, moet je anticiperen. Als je die loopactie er niet uithaalt, ben je te laat. Dat was hetzelfde bij het tweede en derde doelpunt. Op dat vlak zijn ze de hele wedstrijd beter dan wij geweest."

De slimmigheden die de spelers van Union toepassen, dat heeft zijn ploeg nog niet onder de knie. "Voor de bal gaan staan, een tweede bal het veld inbrengen, eens vallen op een cruciaal moment... Pas op, dat is geen verwijt, ik zie het zeker als een sterkte. In het Frans hebben ze daar een mooi woord voor: fourbe (geniepig, nvdr.). De voetbalintelligentie van Union is veruit het hoogste van de hele competitie. In al die fases waren wij nooit op hun niveau. In de drie matchen niet. Daarom hebben we het ook altijd moeilijk tegen hen. Ik hoop dat mijn spelers er iets van leren en het volgende keer wel weten."