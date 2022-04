Dante Vanzeir is meteen op de afspraak in play-offs: "Club Brugge blijft favoriet, wij zijn de underdog"

Alsof zijn leven ervan afhing. Dante Vanzeir liep, knokte en woog als vanouds op de defensie van Anderlecht. De Limburger bekroonde zijn ijzersterke wedstrijd met een fraai doelpunt. Een ding is duidelijk: Vanzeir staat er meteen na zijn lange schorsing.

Union schoot, met dank aan een slap Anderlecht, als een komeet uit de startblokken in de Champions' play-offs. Net als Club Brugge won ook de promovendus, waardoor er al een mooie kloof is met Antwerp en Anderlecht. "Theoretisch gezien kan je nu misschien van een tweestrijd spreken, maar het zijn play-offs he... Als Anderlecht vijftien op vijftien pakt, zullen ze er nog steeds dichtbij zijn", beseft Vanzeir.

"Hoewel we drie punten voor staan in het klassement, is en blijft Club Brugge de titelfavoriet. Wij zijn de underdog. Club heeft al veel vaker in de play-offs gestaan en zijn het gewoon om met dit soort situaties om te gaan. Uiteraard worden de onderlinge duels tegen hen cruciaal, maar ons eerste doel is om geen punten te laten liggen tegen Antwerp", geeft Vanzeir meteen na de match tegen Anderlecht aan.

Naar eigen zeggen is er voor Union niet veel veranderd bij het begin van de play-offs. Van titelkoorts is er (nog steeds) geen sprake. "Wij leggen onszelf geen druk op. Er is gezonde spanning, maar daar blijft het bij. (lachend) Al zou het misschien wel kunnen dat een paar spelers een drolleke hebben gelegd voor de wedstrijd."