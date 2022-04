Van Crombrugge vernietigend voor eigen ploeg: "Niet bij de les, ondermaats en recht op niks"

De Anderlecht-spelers werden na de match uitgefloten door hun eigen fans. Niet meteen een verrassing na de prestatie die paars-wit in het Dudenpark op de mat legde. Hendrik Van Crombrugge was achteraf enorm kritisch: "We maakten aanspraak op niets!"

Van Crombrugge had er na twee minuten al eentje uit zijn netten te vissen. "Als je je na twee minuten laat pakken op een vrije trap dan ben je gewoon niet bij de les", begon hij zijn relaas. "En dan sta je na twaalf minuten ook al 2-0 achter en weet je dat het heel moeilijk gaat worden."

Anderlecht scoorde nog de aansluitingstreffer, maar dat was zowat het enige goeie aanvallende dat ze op een hele match lieten zien. "Bij 2-1 of 3-1 verwacht je toch dat je wat 'Sturm und Drang' gaat laten zien. Maar niks daarvan. Er was geen enkele verticaliteit. We kozen telkens voor de veilige oplossing. Zo werkt het niet. Daarmee speel je hun organisatie niet uit verband. Kijk naar Union, die wonnen elk duel en elke tweede bal. Ze gingen ervoor. Dat zag je bij ons niet. Hier moet een deftige evaluatie van gemaakt worden."

Anderlecht weet meteen dat de eerste twee plaatsen zo goed als buiten bereik zijn. "Kijk, we hebben eerder al slechte prestaties neergezet en iets geraapt. Zoals op Kortrijk, omdat daar de mentaliteit juist zat. Tegen Gent en vandaag verdienden we niets! We hadden recht op niets! Dit was gewoon ondermaats."