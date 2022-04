"Van progressie Anderlecht plots nog weinig te merken, dat is schrikken voor de bazen" en "Manier waarop vooral pijnlijk"

Speeldag 1 van de play-offs leerde ons meteen heel wat. Dat Union zeker zal meestrijden om de titel, om iets te zeggen. En dat Anderlecht in een week veel kwijt is, ook.

"De tweet van Marc Coucke dat Anderlecht in een week tijd alles om zeep heeft geholpen? Misschien de ontgoocheling van het moment, maar wel de harde realiteit", aldus Peter Vandenbempt in zijn analyse voor Sporza.

Top-2 weg?

"Anderlecht verloor de bekerfinale en gooide op de eerste speeldag van de play-offs wellicht ook zijn laatste kans op de eerste twee plaatsen definitief weg. Vooral de manier waarop is pijnlijk."

"Twee keer een enorme teleurstelling op één week, amper 2 weken nadat in die wedstrijd tegen Charleroi alles op zijn plaats leek te vallen. Van de progressie van Anderlecht is ineens nog heel weinig te merken. Dat is schrikken, ook voor de bazen."