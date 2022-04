VAR heeft meer dan zeven minuten nodig om twee fases te beoordelen tijdens Union-Anderlecht

Union won zondag oververdiend van Anderlecht (3-1). Ook het VAR-team had overigens meer dan zijn handen vol. Jan Boterberg en co. hadden heel wat tijd nodig om de doelpunten van Cullen en Mitoma te valideren.

Vorige week nog liet Stephanie Forde van het Referee Department weten dat de belangrijkste taak van de VAR erin bestaat om fases coorect te beoordelen. De volgende stap is evenwel de tijd die daarvoor nodig is te gaan reduceren. Bertrand Layec was duidelijker: "een interventie van de VAR mag niet langer dan twee minuten duren", aldus de scheidsrechtersbaas.

Tijdens Union-Anderlecht ging Boterberg tot twee keer toe 'in overtime'. De VAR had liefst 3'45'' nodig om het doelpunt van Josh Cullen goed te keuren. Ook bij het derde doelpunt van Union nam de VAR zijn tijd. Na welgeteld 3'30" gaf Boterberg groen licht aan ref Lardot om de 3-1 van Mitoma te valideren.