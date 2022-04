🎥 Dante Vanzeir schitterende zoals voorheen en geeft ineens zijn visitekaartje af in Play-Off 1

Dante Vanzeir schitterende tegen Anderlecht. De aanvaller had de smaak te pakken en kreeg er direct één tegen de touwen.

Dante Vanzeir stond een aantal weken aan de kant omwille van een domme rode kaart. Zondagmiddag tegen Anderlecht was hij terug en dit hebben ze gevoeld bij paars-wit. Vanzeir hield de verdediging van Anderlecht constant bezig en slaagde erin om tot scoren te komen.

Hij had zelfs zijn aantal doelpunten nog kunnen vergroten al stond de paal in de weg. De spits zit momenteel aan 14 doelpunten in 30 competitiewedstrijden.