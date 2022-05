Veel strijd, geen goals: Union vergeet zichzelf te belonen in slotfase van potig duel tegen Antwerp

Een uur lang was Antwerp de betere in een potige strijd met koploper Union. De prima redding van Moris op een volley van Nainggolan was het kantelpunt. In de slotfase kwam Union, met Lazare als gevaarlijkste man, enkele keren dichtbij de zege. Door de puntendeling kan Club de lachende derde worden.

In een zonovergoten Bosuilstadion kregen de fans een lange studieronde te zien. Antwerp, met Haroun en De Laet in de basis, was erg gedisciplineerd in balverlies en gaf het duo Undav-Vanzeir geen centimeter ruimte. Na twintig zette Frey Moris voor het eerst aan het werk, na een vrijschop van Benson. Ook vanuit een scherpe hoek kon de topschutter van Antwerp, die ondertussen al vijf wedstrijden droog staat, de Luxemburgse goalie van Union niet verschalken. Benson, die de voorkeur kreeg op Balikwisha, probeerde het tevergeefs in de korte hoek.

Haroun ontsnapt aan rood

Union had het moeilijk in zijn spel te komen. Teuma en Nielsen kregen de motor maar moeilijk op gang, pas op het halfuur kon Burgess eens dreigen, niet toevallig na een stilstaande fase. Laforge had de handen vol in een intense en potige wedstrijd. Haroun kreeg diep in de eerste helft geel voor een stevige charge op Nielsen. Enkele minuten later was de aanvoerder van de Great Old ruim te laat in het duel met Lazare. Ref Laforge toonde clementie en hield de tweede gele kaart op zak. Brian Priske besefte dat zijn ploeg daar goed wegkwam en liet Haroun na de rust in de kleedkamers, de uit schorsing teruggekeerde Verstraete kwam hem aflossen.

Moris redt de meubelen

Na de ploeg werd het tempo fors de hoogte ingejaagd. Bataille legde de bal gepast terug, Moris redde miraculeus op een prachtige volley van Nainggolan. De vlam sloeg in de pan in een sfeervolle Bosuil. Aan de overzijde counterde Union zich naar zijn eerste levensgrote kans. Vanzeir bediende Lazare, die door Butez van de 0-1 werd gehouden.

Antwerp rook bloed en voelde dat de driepunter binnen handbereik lag. Priske besloot met nog twintig minuten op de klok te pokeren: exit linksachter Vines, om er met Samatta een extra spits in te brengen. Het leek zijn effect te missen, want in de slotfase ging Union op zoek naar de zege. Vanzeir had oog voor de mee opgerukte Nieuwkoop. Lazare verzuimde de voorzet van de Nederlander af te ronden. Lazare bleef de gevaarlijkste man bij Union. Een kwartier frommelde de kilometervreter de 0-1 tegen de touwen, maar het feestje ging niet door. Vanzeir stond eerder in de actie buitenspel.

Union vergeet het af te maken

Met nog een handvol minuten op de klok slingerde Vanzeir zich voorbij Almeida om vervolgens Nielsen te vinden. De Deen mikte met zijn mindere linkervoet aan de voor hem verkeerde kant van de paal. En het venijn zat in de staart. Na balverlies van Nainggolan vond Undav maatje Vanzeir. De Limburger deed alles goed: prima controle en dito schijnbeweging, maar hij faalde oog in oog met Butez. Een minuut later was het Undav die alleen voor Butez verscheen, maar ook de Duitser had zijn dagje niet. Union vergat zichzelf te belonen en kan Club Brugge vanavond zien naderen tot op een punt.