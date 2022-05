Casper Nielsen: "Dit voelt als twee verloren punten"

Union speelde op bezoek bij Antwerp zeker niet zijn beste partij van het seizoen, maar de koploper had in de slotfase kansen genoeg om drie punten mee naar het Dudenpark te nemen. Dat lieten Casper Nielsen en co. na.

In tegenstelling tot ploegmaat Anthony Moris, die het gelijkspel billijk vond, overheerste bij Casper Nielsen de teleurstelling na afloop. "Dit voelt aan als twee verloren punten", vertelde de Deen aan HLN. "Op zich is een punt op bezoek bij Antwerp niet slecht, we mogen niet verwachten dat we elke wedstrijd zomaar gaan winnen... Maar toch zijn we op dit moment wel wat teleurgesteld."

De middenvelder van Union had het niet onder de markt tegen het Antwerpse middenveld. Op slag van rust flirtte Faris Haroun met zijn tweede gele kaart, maar Laforge hield ze op zak na een stevige en vooral late ingreep op Lazare. "Voor mij was het vrij duidelijk", zei Nielsen over de fase. "Jullie hebben blijkbaar hetzelfde gezien als ik en mijn teamgenoten. Je moet maar eens aan de ref vragen waarom hij geen geel trok. Uiteindelijk hebben we ook tegen elf spelers meer dan genoeg kansen gekregen om de match te beslissen", besluit Casper Nielsen.