Niet Anderlecht-Club Brugge, maar andere zondagwedstrijd brak kijkcijferrecord

Op papier was Anderlecht-Club Brugge wellicht de meest in het oog springende affiche van afgelopen speelronde. Toch was het Antwerp-Union, die eerder op zondag gespeeld werd, dat voor een nieuw kijkcijferrecord zorgde. Dat maakte de Pro League zopas bekend.

Qua marktaandeel deed geen enkele voetbalwedstrijd beter dan Antwerp-Union: zowel in Vlaanderen (23,65%) als Wallonië (10,6%) werd een record gehaald. Dat neemt niet weg dat Anderlecht-Club Brugge in absolute cijfers meer bekeken werd. Meer dan 430.000 stemden zondagavond via Eleven Sports af op de topper tussen paars-wit en blauw-zwart. Kijkcijfers RSC Anderlecht - Club Brugge: 432.570 R. Antwerp FC - R. Union SG : 288.523 KRC Genk - KV Mechelen: 220.992 Seraing - RWDM: 211.095 Sporting Charleroi - KAA Gent: 190.276 🚨Nieuw kijkcijferrecord - Nouveau record d'audience🚨



📺23,65 % van de Vlamingen keek via @ElevenSportsBEn naar #antusg



📺#antusg atteint une part de marché de 10,6 % dans le Sud sur @ElevenSportsBEf



— Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) May 4, 2022