Moris hield op de Bosuil al voor 16de keer zijn netten schoon: "Veel mensen hebben een gebrek aan respect voor dit Antwerp"

Union hield zondagmiddag een punt over aan de trip naar Antwerp. In een spannende en intense strijd haalden de verdedigers het van de aanvallers. Bij Union pakte Anthony Moris zijn zestiende clean sheet van het seizoen, indrukwekkend!

Voor de camera van Eleven Sports gaf de doelman van Union aan dat hij zich best kon vinden in een puntendeling. "Dit was een wedstrijd voor mannen, in een stadion waar altijd een speciaal sfeertje hangt. Het was zo'n match die alle kanten kon opgaan, dus in die optiek denk ik dat een gelijkspel een logisch resultaat is. De kansen in de slotfase? In de play-offs gaat het om de details. Misschien moeten we nóg meer killer worden."

Moris zelf had niet al te veel werk op te knappen, vooral niet na de pauze. Een keer moest hij ingrijpen, en hoe! Nainggolan pakte uit met een schitterende volley, met een ultieme reflex hield Moris zijn ploeg recht. "Dat is mijn job, daar word ik voor betaald. Het was een moeilijke bal, waar mijn positie en timing perfect moesten zijn. Ik vind overigens dat er bij veel mensen een gebrek aan respect is voor dit Antwerp. Het is larie dat zij hun plaats in de Champions' play-offs niet zouden verdienen of de zwakste ploeg in de top vier zijn... Kijk eens naar de spelers die ze tussen de lijnen kunnen zetten en hun vurig publiek", besluit Moris.