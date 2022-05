Priske haalt opgelucht adem na prangend slot: "Undav had a bad day at the office"

Een intensieve Antwerp-Union deze namiddag eindigde op 0-0. Volgens Antwerp-coach Brian Priske had zijn ploeg een uur lang het beste van het spel, maar haalde hij vooral opgelucht adem na een prangend slot met enkele grote kansen voor Union.

Antwerp had de eerste helft onder controle, zonder echt grote kansen te creeëren. Union nam gaandeweg de tweede helft over. "Beide ploegen mogen 1 helft voor hun rekening nemen. Ik vond ons tot de gele kaart van Haroun erg goed voetbal spelen. Union heeft in de eerste helft, buiten enkele stilstaande fases, niet zo veel laten zien. Een uur lang hadden we de partij onder controle", aldus de coach van The Reds.

Toch haalt Priske opgelucht adem, en is hij blij dat Undav naar eigen zeggen 'a bad day at the office' had. "We misten de tweede helft de intensiteit die we de eerste 45 minuten aan de dag legden. Die twee grote kansen van Undav op het einde van de wedstrijd? 'He had a bad day at the office.' Afgaande van de laatste 15 minuten, komen we goed weg met een punt. Al vind ik over heel de wedstrijd bekeken een puntendeling logisch."

Altijd proberen voetballen

Op een vraag over de wissel van linksback Vines in de persconferentie achteraf, reageerde Priske in eerder atypische stijl. "Het was een voetballende wissel. Door een offensieve wingback (Balikwisha, red) in te brengen en met twee snelle spitsen vanvoor te spelen (Samatta en Benson, red), probeerde we nog volop voor de overwinning te gaan, al had Union op het einde nog de grootste kansen van de wedstrijd."

Tot slot was de Antwerp-coach vol lof over de prestatie van Ritchie De Laet, die de geschorste Seck verving in het hart van de defensie. "Hij speelde een bijzonder sterke wedstrijd. Hij nam zijn taak als verdedigende leider in de driemansdefensie geweldig op, al vond ik ons over het algemeen erg sterk verdedigen vandaag."