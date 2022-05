Deniz Undav vergat Union overwinning te bezorgen bij Antwerp: "Hopelijk gaan we ons dit niet beklagen"

Het was niet het dagje van Deniz Undav. De Duitse schutter van Union zat stevig in de tang van de Antwerp-defensie. Pas toen Priske een verdediger opofferde, kwam de spits van de koploper in beeld. Undav liet in het slot van de wedstrijd twee huizenhoge kansen onbenut.

"Dit was een loodzware wedstrijd, fysiek en mentaal. Het is doodjammer dat we niet konden scoren vandaag, want volgens mij verdienden we het om deze wedstrijd te winnen. Daarbij kijk ik vooral naar mezelf... Ik kreeg twee schitterende kansen in het slot. Daarvan moet er altijd minstens één tegen de touwen hangen. Ach, zoiets gebeurt nu eenmaal, we moeten vooruit kijken. Hopelijk gaan we ons dit binnen een paar weken niet beklagen", vertelt Undav voor de camera van Eleven Sports.

"Het was een moeilijke en harde wedstrijd. Wat er ook bij Club Brugge gebeurt, we blijven nog steeds aan de leiding na vandaag. Dat moet ons vertrouwen geven. Vooral in de tweede helft waren we stukken beter dan Antwerp. Met name in het laatste kwartier hadden we meer dan voldoende kansen om de match af te maken, wat we helaas hebben nagelaten", besluit Deniz Undav.