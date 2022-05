🎥 Anthony Moris van Union wint 'The Save of the Week' na zijn fantastische redding tegen Antwerp



Foto: © photonews

Anthony Moris is met een prima seizoen bezig bij Union. Daar komt nu nog een bekroning bij zo wint hij de 'Save of the Week'. Antwerp 0-0 Union SG Herbeleef Verslag Het was een spektakelstuk op De Bosuil afgelopen zondag. Twee ploegen die voluit de aanval kozen en het had alle kanten kunnen opgaan. Mogelijks de twee beste doelmannen van dit seizoen, Jean Butez bij Antwerp en Anthony Moris van Union stonden over elkaar en konden beide hun netten schoon houden. De redding van de wedstrijd van deze van Anthony Moris op het schot van Radja Nainggolan. De staalharde trap kon hij nog juist met de vingertoppen beroeren om zo zijn 16de clean sheet van het seizoen op zijn conto te schrijven. Dit werd bekroond met de 'Save of the Week' door Eleven. SOTW | Anthony Moris moest zijn volledige lengte gebruiken! 📏



Zijn duik wint de '@bwinBE Save of the Week'! 👏 pic.twitter.com/wLbpp4NsxF — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 3, 2022



