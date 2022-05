Ritchie De Laet kan zich vinden in puntendeling: "Er zat niet veel in de wedstrijd, maar het gaat goedkomen"

Antwerp had een uur lang de bovenhand, weliswaar zonder grote kansen. Union kwam dan weer in de slotfase enkele keren erg gevaarlijk opzetten, maar de efficiëntie -al een gans seizoen een van de sterke punten van Union- bleef ondermaats. Ritchie De Laet kon na afloop vrede nemen met een gelijkspel.

Vooral in de tweede helft golfde het spel goed op en af, maar Ritchie De Laet, die de geschorste Seck verving in het hart van de defensie, voelde dat anders aan. "Er zat niet veel in de wedstrijd. Uiteindelijk moeten we blij zijn met een punt, rekening houdend met die kans voor Vanzeir in de slotfase. Het was ons doel om onze voet naast hen te zetten in de duels. We wisten dat we dan spelers hebben om hen pijn te doen", aldus De Laet voor de micro van Eleven Sports.

"Helaas was het niet scherp genoeg in de laatste zone van het veld. Onze laatste pass kwam er helaas niet uit."

Ritchie De Laet was na darmklachten eindelijk terug. De Laet genoot zichtbaar van de topper en de verbeten duels tegen Dante Vanzeir. "Ik ben blij dat ik terug serieus op het veld kan staan. Het is een lange maand geweest en ik ben blij dat ik terug ben. Hopelijk is nu alles van de baan.

De Great Old scoorde nog niet in de play-offs, maar kan terugblikken op een degelijke prestatie tegen de koploper. De volgende twee duels, het tweeluik tegen Anderlecht, worden cruciaal. "Het was pas de tweede keer dat we in deze formatie speelden, maar alles gaat goed komen", besluit De Laet hoopvol.