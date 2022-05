Felice Mazzu gaat niet mee in commotie rond discutabele fase Faris Haroun: "We moeten beslissingen van de ref leren respecteren"

De wedstrijd tussen Antwerp en Union vanmiddag (0-0) stond bol van de opmerkelijke fases. Een daarvan was de niet-bestrafte tackle van Haroun in minuut 43, die op dat moment al een gele kaart had en dus goed weg kwam.

Toch weigerde Union-coach Mazzu in de persconferentie achteraf mee te gaan in de commotie daarrond. “We moeten de beslissingen van de refs leren respecteren. Soms zijn die in ons voordeel, soms niet. Dat is nu eenmaal zo. Ik denk dat onze refs in het algemeen hun job goed doen.”

Mazzu en zijn spelers bleven na de match achter met een gemengd gevoel. “Het was een heel intensieve match. Ik denk dat dat de eerste helft voor hun was, maar de tweede hadden wij volledig in handen. Mijn spelers zijn teleurgesteld. We hebben enorm grote kansen gemist in het laatste kwartier, maar dat is nu eenmaal voetbal.”

Toch had hij ook het nodige lof over voor Antwerp. “Een gelijkspel op Antwerp is altijd een goed resultaat. Ze hebben ons echt een sterke wedstrijd gegeven vandaag, met mooie duels.”