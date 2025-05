LIVE Club Brugge-Antwerp: Geen Nilsson, wel Jutgla en Vetlesen bij Club in titelmatch

Club Brugge heeft zijn titelkansen niet meer in eigen handen en kijkt vooral naar Union-KAA Gent. Doet Club beter dan de Brusselaars tegen Antwerp?

Als Club Brugge zijn 20ste landstitel nog wil pakken, dan moet het hopen op een misstap van Union thuis tegen KAA Gent. Als Union wint, is het altijd kampioen, maar bij een gelijkspel of nederlaag kan Club Brugge nog profiteren.

Dan moet blauw-zwart natuurlijk wel zelf winnen van Antwerp. Zij zijn al zeker van de vijfde plaats en een duel donderdag tegen Charleroi voor het laatste Europese ticket. Zal Ulderink al enkele basisspelers laten rusten?

Enkele wissels bij Club Brugge

Nicky Hayen moet dan weer verplicht schuiven in zijn basiself. Sabbe is geblesseerd en Siquet is geschorst, waardoor Seys op de rechtsachter zal staan. Hij maakte tegen Anderlecht zijn comeback na een zware hamstringblessure.

Ook voorin moet Hayen wisselen. Vermant is geschorst waardoor Nilsson wellicht in de ploeg komt. Op rechts is Talbi out, Hayen heeft de keuze uit Jutgla en Vetlesen. In doel wordt dan weer Simon Mignolet verwacht.

Bij Club Brugge geven ze zichzelf slechts 1% kans om de titel nog te pakken, maar hoop doet leven. Blauw-zwart zal voor één keer 90 minuten supporteren voor een stunt van aartsrivaal KAA Gent om toch nog de 20ste titel te pakken.