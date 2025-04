LIVE: Straffe comeback in de maak? Club Brugge bibbert, Balikwisha werkt de 2-3 binnen!

Club Brugge reist zondagmiddag naar de Bosuil om het op te nemen tegen Antwerp. The Great Old heeft nog wat recht te zetten na de pijnlijke nederlaag tegen Union SG.

Zondagmiddag kijken Antwerp en Club Brugge elkaar in de ogen op de Bosuil. Antwerp heeft nog heel wat goed te maken na de pandoering tegen Union.

Er werd afgelopen weekend met 5-1 verloren van Union SG. The Great Old kon al vijf wedstrijden op rij niet meer winnen en wil daar thuis tegen Club verandering in brengen.

De Antwerp-fans hebben de spelers met een duidelijke boodschap al op scherp gezet. Club Brugge wil op zijn beurt leider Racing Genk onder druk zetten.

Bij winst zou Club tot op één punt naderen van Genk, dat later op de dag tegen Anderlecht speelt. Vorig weekend won blauw-zwart met 2-0 van paars-wit.