Voor KAA Gent en Royal Antwerp FC staat er veel op het spel op zondagnamiddag. De Buffalo's kunnen met een overwinning over The Great Old naar plaats vijf springen. Antwerp van zijn kant kan een geweldige zaak doen richting een Europees ticket.

Jordan Torunarigha is geschorst bij KAA Gent en diverse basisspelers zijn buiten strijd - waarbij Davy Roef een zekerheid is. Over enkele andere spelers wilde Danijel Milicevic vooraf niet in zijn kaarten laten kijken. Puzzelwerken overal De coach en gewezen speler van de Buffalo's hoopt op een extra dimensie door de fans. Een thuiswedstrijd in zeer goed weer op Moederdag om 13.30 uur? Dat is verre van ideaal. "Voor onze supporters is het ook goed dat ze het vechtend team zagen dat ze wilden zien. We kregen applaus na het einde van de wedstrijd en dat is wat we graag willen zien van de supporters", aldus Milicevic eerder al. Alles voor Toby Alderweireld? Maar ook bij Antwerp is er het nodige puzzelwerk. Diverse spelers zijn nog niet klaar voor de strijd. En eigenlijk spelen ze ook een beetje voor Toby Alderweireld. “Mochten we in Gent een goed resultaat boeken, dan krijgt Toby nóg een extra thuiswedstrijd voor zijn afscheid", aldus Ulderink daarover. Een barrage tegen Charleroi als afscheidsmatch? Ook dat kan.