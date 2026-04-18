Datum: 18/04/2026 20:45
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Achter de Kazerne

Anderlecht wil voortborduren op de zege tegen Gent, maar moet dat dan wel doen zonder de geblesseerde De Cat. RSCA tracht met Coosemans, Da Costa en Degreef in de basis te vermijden dat het zoals in de competitie verliest bij KVM. Bij de thuisploeg komt Boersma vooraan aan de aftrap.

20:28
 Welkom bij het live-verslag van KV Mechelen - Anderlecht. Een best belangrijke match in Play-off 1, in de eerste plaats in de strijd om de vierde plek. In de competitie eindigde dit duel op 1-0. Anderlecht stelt het dus zonder de geblesseerde De Cat. De opstellingen van beide ploegen kunt u alvast raadplegen.
KV Mechelen (KV Mechelen - Anderlecht)
KV Mechelen: Nacho Miras - Jose Marsa - Redouane Halhal - Tommy St. Jago - Mathis Servais - Fredrik Hammar - Kerim Mrabti - Therence Koudou - Bouke Boersma - Myron van Brederode - Benito Raman
Bank: Ortwin De Wolf - Gora Diouf - Mory Konaté - Maxim Kireev - Hassane Bandé - Keano Vanrafelghem - Bilal Bafdili - Bill Antonio - Massimo Decoene

Anderlecht (KV Mechelen - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Moussa Diarra - Marco Kana - Ludwig Augustinsson - Enric Llansana - Nathan-Dylan Saliba - Tristan Degreef - Mario Stroeykens - Coba da Costa - Thorgan Hazard
Bank: Lucas Hey - Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Mats Rits - Justin Heekeren - Joshua Nga Kana - Killian Sardella - Adriano Bertaccini

Vooraf
Anderlecht wil voortborduren op de zege tegen Gent, maar moet dat dan wel doen zonder de geblesseerde De Cat. RSCA tracht met Coosemans, Da Costa en Degreef in de basis te vermijden dat het zoals in de competitie verliest bij KVM. Bij de thuisploeg komt Boersma vooraan aan de aftrap.

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho  
Marsa Jose  
Halhal Redouane  
St. Jago Tommy  
Servais Mathis  
Hammar Fredrik  
Mrabti Kerim  
Koudou Therence  
Boersma Bouke  
van Brederode Myron  
Raman Benito  
Bank
De Wolf Ortwin  
Diouf Gora  
Konaté Mory  
Kireev Maxim  
Bandé Hassane  
Vanrafelghem Keano  
Bafdili Bilal  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Maamar Ali  
Diarra Moussa  
Kana Marco  
Augustinsson Ludwig  
Llansana Enric  
Saliba Nathan-Dylan  
Degreef Tristan  
Stroeykens Mario  
da Costa Coba  
Hazard Thorgan  
Bank
Hey Lucas  
Camara Ilay  
Cvetkovic Mihajlo  
Verschaeren Yari  
Rits Mats  
Heekeren Justin  
Nga Kana Joshua  
Sardella Killian  
Bertaccini Adriano  

Vooraf

LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"
LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"
Foto: © photonews

Anderlecht maakt zich op voor de eerste volledige wedstrijd zonder Nathan De Cat sinds hij uitviel tegen Gent. Die komt er uitgerekend in Mechelen, waar paars-wit op de voorlaatste speeldag van de competitie nog onderuit ging.

In Mechelen zullen ze daar met een warm gevoel aan terugdenken, want door het late doelpunt van Van Brederode plaatste KV zich toen voor het eerst in de geschiedenis voor de Champions' Play-offs. Uiteraard willen ze Achter de Kazerne niets liever dan een bisnummer. Na een 1 op 6 zou het als debutant fijn zijn als die eerste zege in de play-offs toch niet te lang uitblijft.

Voor Anderlecht kondigt zich dus een periode zonder De Cat aan, maar het begint er wel aan met wat meer vertrouwen. Hoewel het spel lang niet over naar huis te schrijven was, pakte RSCA in de blessuretijd wel de zege tegen Gent. Het was meteen voldoende om naar die vierde plaats te springen. Anderlecht heeft nu één punt meer dan Gent en KVM.

Anderlecht wil kloof met derde plaats dichten

De bedoeling is om dat vertrouwen nu om te zetten in een verhoging van het spelniveau en om naar boven te kijken. "De spelers hechten belang aan de play-offs en aan die derde plaats", benadrukt coach Jérémy Taravel. "Dat blijft ons doel, hoewel er van buitenaf vooral over de bekerfinale wordt gesproken." Er is dus een verschil tussen wat binnen en buiten de club leeft.

"Zowel ik als coach, als onze staf legt de focus op iedere match, want die play-off-matchen zijn enorm belangrijk voor de club", denkt Taravel alleen aan de korte termijn. "Wij speelden Achter de Kazerne in de reguliere competitie niet slecht en verdienden eigenlijk de drie punten, maar we waren allesbehalve efficiënt. Het zal aan ons zijn om onze kansen wél af te maken en de drie punten te pakken."

Naast De Cat enkele langdurig geblesseerden

KV Mechelen mist dit weekend Ouahabi, Golic, Diouf en Zekri. Bij Anderlecht heten de geblesseerden De Cat (enkel), Huerta (bekken) en Sikan (pubalgie). Volg KV Mechelen - Anderlecht vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono KV Mechelen - Anderlecht

KV Mechelen wint
Gelijk
Anderlecht wint
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
43.08% 24.51% 32.41%
Populairste
2-1
(74x)		 1-2
(59x)		 1-1
(43x)

Vergelijking KV Mechelen - Anderlecht

Positie

6
4

Punten

24
25

Gewonnen

0
1

Verloren

1
1

Gescoorde doelpunten

1
5

Doelpunten tegen

2
5

Gele kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

8
11
21
15/03 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/11 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
17/08 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 Anderlecht Anderlecht
01/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Anderlecht Anderlecht
07/10 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
23/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
09/10 13:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 Anderlecht Anderlecht
23/01 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
12/09 13:30 Anderlecht Anderlecht 7-2 KV Mechelen KV Mechelen
07/03 18:15 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
09/08 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Anderlecht Anderlecht
15/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
04/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
13/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-4 Anderlecht Anderlecht
04/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 Anderlecht Anderlecht
26/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
05/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
15/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
18/10 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Anderlecht Anderlecht
19/01 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
14/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KV Mechelen KV Mechelen
09/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
27/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0* KV Mechelen KV Mechelen
03/11 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-4 Anderlecht Anderlecht
09/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
05/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
30/01 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Anderlecht Anderlecht
26/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KV Mechelen KV Mechelen
21/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Anderlecht Anderlecht
13/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
13/01 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
25/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 7-1 KV Mechelen KV Mechelen
19/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
03/08 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
25/01 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Anderlecht Anderlecht
17/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

