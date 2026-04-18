Herman Van Holsbeeck belandde in de gevangenis en doet zijn verhaal: "Het gevangenissysteem op zich..."

Johan Walckiers, voetbaljournalist
De voormalige algemeen manager van Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, bleef sinds zijn betrokkenheid in verschillende dossiers opvallend op de achtergrond. Onlangs gaf hij een interview aan DAZN, waarin hij terugblikte op zijn periode achter de tralies.

Wat doet Herman Van Holsbeeck tegenwoordig? Onlangs nam de voormalige algemeen manager van Anderlecht opnieuw een functie op bij een voetbalclub... mijlenver van het topniveau. Hij werd namelijk adviseur bij KFC Rhodienne-De Hoek, in tweede provinciale. Een club waar zijn kleinzoon speelt, en waar hij dus opnieuw de smaak van het voetbal te pakken krijgt.

Want sinds zijn vertrek bij RSCA in 2017 kende Van Holsbeeck woelige jaren. Twee jaar later raakte hij betrokken in Operatie Propere Handen, waarin hij werd beschuldigd van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, evenals van witwassen van geld.

22 dagen in de gevangenis voor Van Holsbeeck

Maar het is in het kader van een andere zaak dat Van Holsbeeck uiteindelijk achter de tralies belandde. In 2022 werd de ex-manager van Sporting Anderlecht in verdenking gesteld omdat hij geschenken had aanvaard van makelaar Christophe Henrotay, waaronder luxehorloges en een verblijf in Monaco. Hij zat toen 22 dagen in de gevangenis.

Voor DAZN had Van Holsbeeck het daarover. "Je begrijpt eigenlijk niet wat je overkomt. Ze komen je halen alsof je weet-ik-wat hebt gedaan", zegt hij. "Maar het gevangenissysteem op zich, ook al heb ik er maar drie weken gezeten... Ik heb kunnen zien hoe moeilijk het is voor wie geen familie of financiële middelen heeft."

Hijzelf heeft dus niet het ergste meegemaakt. "Ik had het geluk alleen in een cel te zitten en altijd mijn familie te hebben", benadrukt Herman Van Holsbeeck.

Sindsdien staat de voormalige manager van paars-wit in een ander dossier tegenover Marc Coucke, de huidige eigenaar van de club: die beschuldigt hem, samen met Christophe Henrotay en ex-CEO Jo Van Biesbroeck, van malversaties bij de verkoop van de club in 2017. Het proces loopt.

