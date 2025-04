LIVE: Verlinden trapt OH Leuven op voorsprong op Sclessin!

Vooraf

Voor Standard en OH Leuven is na een nieuw gelijkspel afgelopen weekend enkel een overwinning voldoende op speeldag vijf van de Europe Play-offs. De Rouches zitten al aan 24(!) wedstrijden zonder zege in de play-offs. Ivan Leko stuurt dezelfde elf in de wei als tegen Westerlo. Coleman stuurt wél bij: Ricca, Oscar Gil, Balikwisha, George en Mitrovic verliezen hun basisplek.