Sterk Club Brugge houdt sterren van PSG in bedwang en pakt een verdiend punt

Wat iedereen vooraf onmogelijk achtte, is Club Brugge toch gelukt: een sterk spelend Club Brugge hield de sterren van PSG in bedwang en speelde 1-1 gelijk.

Even leek het erop dat Club Brugge zich zou ingraven, de vooropgestelde 3-5-2 veranderde al snel in een 4-5-1 met Vanaken en Lang in steun van De Ketelaere.

Maar niets was minder waar, Club deed wat het aangekondigd had: zich tonen, niets te verliezen en met veel lef voorwaarts. De thuisploeg probeerde het onmogelijke door supersterren Messi-Mbappé-Neymar hoog op te vangen en lukte daar wonderwel in.

Het was zelfs wat tegen de gang van het spel in dat Herrera de bezoekers op voorsprong bracht. Mata liet zich ringeloren door een kapbeweging van Mbappé en de Franse superster legde de bal perfect achteruit waar Herrera klaarstond om de 0-1 in doel te pegelen.

Het kalf was echter niet verdronken voor Club, dat zich terug in de wedstrijd knokte. Met een vlotte combinatie werd Vanaken gevonden die staalhard (via de scheen van Kimpembe) in doel werkte en Jan Breydel naar extase bracht. De spelers gingen terecht met een staande ovatie naar de kleedkamer om te rusten.

Waar de eerste helft nog vol goede intenties en inzet zat, was de tweede helft wat magerder. Na tien minuten in die tweede helft verloor PSG dan ook nog eens met Mbappé een van zijn gevaarlijkste spelers. Na een zoveelste tik moest de Fransman het veld verlaten.

En waar was Messi deze wedstrijd? De Argentijn liet zich in de eerste helft één keer opmerken met een schot op de lat maar kwam daarna een uur lang niet in het stuk voor. In de tweede helft botste hij nog op de vuisten van Mignolet maar een GOAT-waardige prestatie kon hij in Brugge niet neerzetten.