Philippe Clement fier op wat zijn team neerzette: "Dit was een historische match voor Club Brugge"

Een onverhoopt maar niet onverdiend punt voor Club Brugge tegen PSG in de Champions League. Achteraf stond trainer Philippe Clement dan ook te glunderen op de persconferentie.

In het Frans was het even zoeken naar de woorden voor Philippe Clement, uiteindelijk slaagde hij er toch in om in drie verschillende talen te zeggen dat zijn ploeg ballen heeft getoond tegen PSG woensdagavond.

"Ik ben enorm fier op wat mijn spelers vandaag getoond hebben. Op mentaal, tactisch en fysiek vlak. Het is niet makkelijk om tegen een PSG te spelen met zoveel kwaliteiten. Na enkele minuten kregen we grip op de match maar viel er toch een tegendoelpunt", analyseert de Brugse oefenmeester.

"Historische avond"

"Maar we vechten ons goed terug in de wedstrijd, dit is eigenlijk een historische match voor Club Brugge. De match was bijna perfect. Winnen zou het perfect gemaakt hebben maar we misten toch nog wat efficiëntie om die kansen af te maken."

Doorgaan naar de volgende ronde leek onmogelijk voor Club, maar met een punt thuis tegen PSG mag er misschien toch nog gedroomd worden. "We moeten realistisch blijven", lacht Clement meteen. "Je moet de lat hoger duwen maar ook realistisch zijn. Er komen nog vijf finales aan en we moeten nu verder bevestigen wat we getoond hebben", besluit hij.