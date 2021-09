Vader Jeffrey Lang apetrots op zijn zoon Noa: "Nothing is impossible"

Jeffrey Lang, de vader van Noa Lang van Club Brugge, heeft genoten van het gelijkspel tegen Paris Saint-Germain.

Het gelijkspel van Club Brugge wordt als een overwinning bejubeld. Dat geldt ook voor de vader van Noa Lang.

“Ik heb genoten van de sfeer en van de spelers. Iedereen was een uitblinker, petje af voor wat de jongens gepresteerd hebben. Iedereen gaf ons 0 procent kans, maar je ziet het, hè: nothing is impossible”, zegt hij in de Sportcast van HLN.

Zijn zoon werd zelfs Man of the Match. “Dat is heel mooi voor hem. Ik ben er ook hartstikke trots op, maar ik vind dat er meerdere uitblinkers waren. Ik heb genoten van Balanta, wat een topper, en ook van Vanaken, De Ketelaere en Mignolet. Eigenlijk van iedereen, collectief hebben ze het gewoon top gedaan.”