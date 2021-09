Mignolet ziet waar Club stappen heeft gezet: "In verleden zouden we nog tenonder zijn gegaan"

Simon Mignolet toonde zich ook tegen PSG van goudwaarde voor Club Brugge. De Limburgse doelman hield in de eerste helft Mbappé van de 1-2 met een zeer fraaie parade. Achteraf was hij dan ook heel blij met het behaalde punt tegen PSG.

Dat Club Brugge zich niet zou laten doen door PSG, was voor Mignolet ook vanaf de eerste minuut zichtbaar. "We speelden vanaf het begin onze eigen wedstrijd, zonder rekening te houden met het feit dat we tegen sterren als Messi of Neymar stonden. We deden ons eigen ding", aldus de goalie.

Enkele jaren geleden kreeg Club Brugge ook een zware loting in de Champions League met onder meer hetzelfde PSG en Real Madrid. In Madrid kwam Club zelfs 0-2 voor en in Parijs ging het bijna gelijkspelen. Mignolet ziet dat dit Club Brugge nu stappen heeft gezet.

"Ik kan me enkele wedstrijden in de Champions League herinneren van enkele jaren geleden waarin we in de laatste minuten toch nog kopje onder zouden gaan. Nu halen we een resultaat tegen zo'n ploeg en maakten we zelfs kans op meer", klinkt het.

Al relativeert die Mignolet die kans op meer al heel snel weer. "Die kans van Jack (Hendry) kon er misschien wel in maar het blijft een verdediger en we kunnen hem dat niet kwalijk nemen. Messi heeft ook nog op de lat getrapt, het had evengoed anders kunnen uitdraaien", beseft hij.