PSG-trainer Pochettino weet waar het fout is gelopen: "We hebben hen de kans gegeven om erin te geloven"

Euforie bij Club Brugge maar bij PSG heerst vooral ontgoocheling na de slechte prestatie in het Jan Breydelstadion.

Iedereen zag Paris Saint-Germain vlot winnen in Brugge, maar Club leverde een solide prestatie en hield stand tegen de invasie van de Franse bezoekers. De Franse vice-kampioen opende nochtans de score via Herrera - de lastigste opdracht leek volbracht - maar Vanaken maakte niet veel later gelijk. Messi raakte de lat nog maar veel verder kwam PSG niet meer bij een doelpunt in Brugge.

Ook de Franse pers was verbaasd op de persconferentie achteraf en vond dat Brugge toch wel gedomineerd had tegen het sterrenensemble, maar PSG-trainer Pochettino wuift die stelling meteen weg. "Ze waren in sommige aspecten misschien wel beter, maar Club heeft zeker niet gedomineerd. Het is ook niet dat ze ons verrast hebben, we wisten dat ze veel spelers hadden met kwaliteit en potentieel", klinkt het bij de Argentijn.

"De groep is natuurlijk teleurgesteld in het resultaat. We waren goed begonnen maar hebben hen dan de kans gegeven om erin te geloven een punt te kunnen pakken. We moeten hiervan leren en beter presteren in de toekomst. We kunnen en moeten beter doen", aldus Pochettino.

De woorden van Pochettino stroken alleszins niet met zijn daden want bij de rust voelde hij zich gedwongen om twee van zijn drie middenvelders te wisselen om tactisch bij te schakelen. "Paredes had een gele kaart gekregen dus ik wou geen risico nemen. Wijnaldum had dan weer last van een kleine blessure waardoor Danlo en Draxler speelden", was zijn verklaring.

En Messi? "Ik ben tevreden met zijn wedstrijd", besluit Pochettino kort.