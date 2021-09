"Hij verdiende die winning goal" en "Charmeerde me als uitblinker": ook analist in de wolken met prestatie Club-speler

Was het de sterkte van Club Brugge of de zwakte van PSG? Dat is een vraag op laag water uiteindelijk. Feit is: blauw-zwart pakte een (onverhoopt) punt én maakte aanspraak op meer.

Dat vonden ook de analisten overal ten lande na de knappe 1-1 van Club Brugge tegen de Parijzenaars, inclusief Marc Degryse. "Messi was wat onder zijn niveau, net als de rest van PSG", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws. "Het zal wat wennen worden aan zijn nieuwe ploeg. Aangenaam verrast "Maar Club heeft me aangenaam verrast met hun niveau. Ook na de rust. Als er één ploeg was die had moeten winnen, dan was het blauw-zwart." "De Ketelaere verdiende eigenlijk die winning goal. Hij heeft me gecharmeerd, hoe hij woog op de verdediging alsof hij al jaren in de CL speelt ..."