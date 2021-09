Gert Verheyen trekt conclusies na de match van Club Brugge tegen PSG en dat heeft gevolgen voor de Rode Duivels

Club Brugge begon met een 1-1-gelijkspel in de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

Gert Verheyen was vooral onder de indruk van de wedstrijd die Charles De Ketelaere speelde tegen PSG.

Hij zou hem dan ook spits bij de Rode Duivels maken, na Romelu Lukaku. "Hij toonde zich de beste Belgische nummer negen na Romelu Lukaku", zegt Verheyen in Het Nieuwsblad.

De match tegen PSG was heel goed van CDK. “Maar zo’n prestatie zoals tegen PSG, die leveren Batshuayi of Benteke niet meer. Het was vooral fantastisch hoe goed hij zijn lichaam gebruikte tegen die verdedigers.”

“De Ketelaere slaagde erin om altijd de bal bij te houden. Alles wat hij kreeg aangespeeld, hield hij vast."