Ander Herrera (PSG) heeft andere match gezien in Brugge: "We verdienden om te winnen"

Club Brugge en PSG deelden woensdagavond de punten na een leuke pot Champions League-voetbal. Club Brugge had misschien zelfs nog meer kunnen halen, al is niet iedereen daarvan overtuigd.

Club Brugge hield gelijke tred met PSG en een volledige leek had misschien wel niet doorgehad welk team er al dan niet een sterrenensemble op de mat had gebracht. Het is duidelijk dat het debuut van Neymar en Messi bij PSG duidelijk geen droomdebuut was.

Maar Ander Herrera, de auteur van het openingsdoelpunt, heeft de wedstrijd duidelijk door een andere bril bekeken.

"Ik denk dat we voldoende op de mat hebben gebracht om deze wedstrijd te winnen. We spelen geen fantastische wedstrijd maar wel genoeg om te winnen. We hadden enkele goede kansen en de controle over de wedstrijd", klinkt het.

"Aan het begin van de tweede helft waren ze misschien wat beter, maar de meerderheid van de wedstrijd waren wij dat. De Champions League is nog maar net begonnen, we hebben een sterke groep. Het was vandaag inderdaad niet super maar we verdienden om te winnen", vindt de middenvelder bij Canal+.