Historisch: Antwerp gaat ook winnen in Athene en plaatst zich voor groepsfase Champions League

Antwerp is erin geslaagd om zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Na een overwinning op de eigen Bosuil won de Great Old nu ook in Athene. Al moest Antwerp in de blessuretijd toch nog even bibberen.

Muja meteen gevaarlijk

Antwerp begon niet onaardig aan de partij en Muja beweest meteen waarom hij in de basis stond. Eerst werd hij nog afgestopt door Moukoudi, een minuut later wist hij met een afstandsschot wel het doel te bereiken. Doelman Stankovic liet zich niet verrassen en duwde de bal buiten zijn kooi.

Overname AEK

Dat was het een beetje wat betreft rood-witte aanvalsgolven in de eerste helft. Na een kwartier kreeg AEK meer en meer grip op de wedstrijd. Maar groot doelgevaar bleek ook langs de Griekse kant uit. Na een flipperkastfase bokste Butez de bal opnieuw voor doel maar de daaropvolgende kopbal ging ver naast.

© photonews

Even later ging Butez in de fout bij het uitvoetballen. AEK vond snel Ponce aan de rand van de 16 maar in plaats van verder te voetballen besloot hij te trappen. Butez kon zijn fout rechtzetten met een parade.

De wedstrijd ging in de tweede helft voort hoe ze in de eerste eindigde. En wanneer AEK dan toch eens kon trappen, stond Alderweireld in 99% van de fases in de weg. Op twee minuten tijd vonden er halfweg de tweede helft echter twee sleutelfases plaats.

Dubbel pech

Eerst kon Antwerp een zeldzame keer goed onder de druk uitvoetballen via Janssen en Balikwisha. Die laatste dribbelde niet naar binnen maar naar de achterlijn om dan strak voor te geven. Mua moest de bal maar binnen duwen maar liet die tussen zijn benen door botsen.

© photonews

Een minuut later een nieuwe klap voor Antwerp wanneer Alderweireld bleef liggen na een kopduel. De kapitein kwam duidelijk slecht neer en moest met een schouderblessure gewisseld worden waardoor Van Bommel op een centrale defensie van 19 en 20 jaar moest rekenen.

Scoren en bibberen

En net wanneer het dubbeltje naar de verkeerde kant leek te vallen, lukte het Antwerp toch om de ban te breken. Vines met een uitstekende inworp richting achterlijn. Balikwisha bleef erin geloven dat hij de bal zou binnen houden, deed dat ook en zette strak voor. Kerk deed wat Muja niet kon en zette Antwerp op 0-1.

© photonews

Toch mocht Antwerp de focus niet verliezen aangezien AEK in de vorige ronde kwalificatie afdwong na doelpunten in minuut 90+2 en 90+10. En in de 91e minuut was het inderdaad zover wanneer Araujo te veel ruimte kreeg tussen De Laet en Yusuf. Hij mocht een voorzet zomaar controleren en voorbij Butez in doel trappen.

Dan toch champagne

Het leken nog spannende minuten te zullen worden voor iedereen met een rood-wit hart maar Balikwisha profiteerde optimaal na mistasten achterin bij AEK, stormde op Stankovic af en zorgde ervoor dat Antwerp de kwalificatie over de streep kon trekken met een 1-2 overwinning.

Voor de eerste keer sinds 1957/1958 is de Bosuil het toneel voor de belangrijkste Europese competitie in het voetbal.