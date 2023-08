De ogen van de wereld worden gericht op... desolate Tribune 2 van Antwerp: Great Old zoekt oplossingen

The Great Old speelt Champions League en dat maakt elke Antwerp-fan blij. Iedereen zal erbij willen zijn, maar dat wordt weer een ramp, want er is nog steeds geen oplossing in de maak voor Tribune 2. De hele wereld zal straks de Bosuil zien zoals hij is: onafgewerkt.

Na de mail waarin Antwerp de eisen van Tania Mintjens 'onbespreekbaar' genoemd werden, is er geen toenadering meer geweest tussen de twee partijen. Marc Overmars herhaalde gisteren nog maar eens dat er "geen verdere progressie mogelijk is als er geen oplossing komt voor het stadion". In de komende maanden moet er ook geen oplossing verwacht worden en dat is qua imago toch een probleem voor The Great Old, dat de camera's van de wereld op zich gericht krijgt. De camera's aan de overkant plaatsen zodat Tribune 2 niet in beeld komt, is geen mogelijkheid. Alle bekabeling komt immers binnen op Tribune 1. Als ze aan de overkant willen filmen, moeten ze de bekabeling helemaal rond het veld leggen, wat een enorme kost met zich meebrengt. Bij Antwerp bekijken ze intern enkele alternatieven om het televisiebeeld voor de Champions League-kijker te verfraaien, weet Het Nieuwsblad.