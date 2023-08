Marc Overmars blijft stellig over transfers, maar is Antwerp wel klaar voor strijd op drie fronten?

Antwerp kwalificeerde woensdag voor de groepsfase van de Champions League. Het kreeg daarmee zes heel mooie wedstrijden erbij, maar moet dat met een vrij beperkte kern doen.

Antwerp speelt dit seizoen op drie fronten: de groepsfase van de Champions League, de Belgische competitie en ook de beker. Is de landskampioen daar wel klaar voor, om op die fronten te kunnen presteren?

In de terugmatch tegen AEK Athene was het middenveld bij Antwerp met Arthur Vermeeren (18), Jurgen Ekkelenkamp (23) en Mandela Keita (21) wel erg jong. En dan vielen ook nog Alhassan Yusuf (23) en Jacob Ondrejka (20) in.

Ook centraal achterin wordt het met het uitvallen van Toby Alderweireld wel erg nijpend. Maar Marc Overmars was erg duidelijk na de kwalificatie. "Je moet geen speler halen om er eentje te halen. Hij moet een meerwaarde hebben."

Maar toch lijkt het voor Antwerp opportuun om in elke linie toch nog wat ervaring bij te halen. Spelers worden dan wel steeds jonger volwassen, maar kunnen ze een tempo van drie wedstrijden per week aan? Er zijn weinig mogelijkheden tot wissels en met nog enkele blessures kan Antwerp serieus in de problemen komen.