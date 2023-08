Extra transfers op de Bosuil? Dit heeft Marc Overmars erover te zeggen

Van gemiste Conference League vorig jaar, naar de Champions League. Er is veel veranderd bij Royal Antwerp FC op een jaar tijd.

De kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League is een enorme opsteker voor Royal Antwerp FC. Dat beseft ook sportief directeur Marc Overmars heel erg goed.

“Hier heb ik van gedroomd, maar dit had ik zeker niet verwacht”, zegt Marc Overmars aan Gazet van Antwerpen. “Het besef is er nog niet helemaal. Champions League op de Bosuil, dit is toch wel mooi voor Antwerp en België. Na wat er vorig seizoen is gebeurd, met de dubbel, er dít nog kunnen uitpersen, ook na het uitvallen van Toby, is zo ontzettend knap.”

Dat levert een mooi bedrag op, maar toch is het uitkijken of deze spelerskern in de Champions League veel kan betekenen. Tegen Athene werd toch duidelijk dat wat extra pionnen meer dan welgekomen zou zijn.

“We zullen alleen toeslaan als we ons daadwerkelijk kunnen versterken. We gaan geen spelers halen waar we niet van overtuigd zijn. We hadden niet verwacht dat Ávila ons al zou verlaten. Tegelijk moet Antwerp ook naar de inkomsten kijken. We hebben de uitgaande transfers nodig om de boel weer gezond te krijgen. Het kunnen best nog spannende dagen worden, maar dat we deze kwalificatie al op zak hebben, is prachtig.”