Zo reageert Mark van Bommel op de kwalificatie voor de Champions League

Royal Antwerp FC heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Trainer Mark van Bommel was bijzonder trots.

The Great Old deed het in Athene op zijn Antwerps. Vanuit een goede organisatie maakte de ploeg van trainer Mark van Bommel het verschil. “Zowel hier als in Antwerpen was het spannend. Details hebben beslist over de uitslag”, liet hij weten bij Pickx Sport.

“Net daarom heb ik heb altijd gehamerd op het feit dat je onverstoorbaar moet zijn. Of je nu een oefenmatch speelt, op de Bosuil, op Club Brugge of op Zulte Waregem, je moet altijd hetzelfde kunnen brengen.”

De kwalificatie leverde de coach een goed gevoel op. “Trots, blij en al dat soort gevoelens, voel ik nu. Als je kijkt naar het afgelopen jaar en wat er allemaal gebeurd is, met de titel, de beker en de supercup, dan is het echt onvoorspelbaar.”

“Kijk naar het middenveld waarmee we spelen vandaag. Dat zijn jongens van 18, 21 en 23 jaar. Het is een prestatie van het elftal. Jammer dat Toby uitvalt. Het is ongelooflijk dat we voor het eerst in de geschiedenis van de club Champions League kunnen spelen.”