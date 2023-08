Eerste update over de schouderblessure van Toby Alderweireld

Drama voor Royal Antwerp FC. Sterkhouder Toby Alderweireld viel woensdagavond geblesseerd uit in Athene.

Toby Alderweireld kwam woensdag na een luchtduel in de terugmatch van de play-offs voor de Champions League op bezoek bij AEK Athene slecht neer. Hij greep meteen naar de schouder.

Het was direct duidelijk dat hij, 25 minuten voor het einde van de match, de strijd moest staken. Zeno Van Den Bosch kwam hem vervangen en deed dat meer dan voortreffelijk.

Even werd gevreesd voor een sleutelbeenbreuk, maar het was al snel duidelijk dat de schouder uit de kom was.

Volgens Het Laatste Nieuws kreeg de medische staf van Antwerp de schouder niet opnieuw in de kom. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De afwezigheid wordt geschat op een drietal weken. De groepsfase van de Champions League wordt afgewerkt op 19 of 20 september. Mogelijk mist Alderweireld dat eerste duel van The Great Old.