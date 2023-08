Ex-Rode Duivel Kevin Mirallas gaat nieuwe uitdaging aan

Op 35-jarige leeftijd zegt Kevin Mirallas het profvoetbal vaarwel. Toch heeft hij een nieuwe job in het voetbalwereldje.

De voorbije jaren zette Kevin Mirallas beetje bij beetje een stap terug in zijn voetbalcarrière. Afgelopen seizoen was hij bij Limassol aan de slag, maar sinds de zomer was hij transfervrij.

Een nieuwe deal als speler vond de 35-jarige ex-Rode Duivel niet. Hij gaat nu echter aan de slag als technisch directeur bij Eendracht Aalst in de tweede amateurafdeling.

Een Turkse investeringsgroep nam de ploeg over en heeft bijzonder veel ambities. De 60-voudige Rode Duivel moet de club mee naar een hoger niveau tillen.

Mirallas maakte zijn debuut bij Lille in de Franse competitie en trok via Saint-Etienne en Olympiakos ook naar Everton. Vanaf zijn dertigste zette hij beetje bij beetje stappen terug.

Een transfer naar Royal Antwerp FC bleek ook niet de goede zet, waarna hij in Cyprus afgelopen zomer een punt achter zijn actieve carrière zette.