Antwerp gooit 2-0 voorsprong weg, mist een strafschop en verliest met 2-3 van Shakhtar Donetsk in Champions League-nachtmerrie

Wat een glorieuze Champions League-avond in het Bosuilstadion leek te worden, is helemaal anders uitgedraaid voor Antwerp. De landskampioen trok met een 2-0 voorsprong de rust in tegen Shakhtar Donetsk maar verloor toch nog. Bovendien miste kapitein Toby Alderweireld in het slot nog een strafschop.

Ondanks de mindere vorm, en dan vooral de droogte aan doelpunten, wijzigde coach Mark Van Bommel zijn type-opstelling niet voor het ontvangst van Shakhtar Donetsk. Dat bekende de driehoek Keita-Vermeeren-Ekkelenkamp op het middenveld, Balikwisha en Muja op de flanken en Janssen diep in de spits.

Vermeeren verdeelt en heerst

Dat bleek geen slechte keuze te zijn want na enkele minuten wist één van die flankspelers meteen te scoren. Vermeeren verloor hoog op het veld de bal maar veroverde hem terug bij Rakitskyi. Dan ging het snel naar Muja die naar zijn linkervoet kapte om de bal in de verste hoek te plaatsen en de Bosuil meteen te doen ontploffen.

Antwerp had volledige controle over de wedstrijd en dat bleek op het halfuur nog maar eens toen de Oekraïense defensie kinderlijk werd uitgespeeld. Butez speelde Vermeeren aan, die maakte een rush, stak met een prachtige pass Balikwisha diep en de winger zorgde voor de 2-0. Geen vuiltje aan de lucht in Deurne-Noord.

© photonews

© photonews

Omgekeerde wereld in helft twee

De rollen werden echter volledig omgekeerd in de tweede helft. Na een pegel op de paal, een redding van Butez én een deviatie via de lat (op 15 seconden van elkaar) reageerde de Antwerp-defensie niet snel genoeg. Sikan deed dat wel en kopte in de 48e minuut de aansluitingstreffer tegen de touwen.

© photonews

Antwerp werd volledig weggedrukt en van de dominantie van de eerste helft was geen sprake meer. Eén keer kwamen ze opzetten maar Muja kon van dichtbij geen ploegmaat bereiken. Janssen trapte de rebound op de defensie en Vermeeren miste zijn schot volledig.

© photonews

Het duurde niet lang voor Antwerp zich die missers zou beklagen want na enkele waarschuwingen stond het toch 2-2. Een vrije trap van Rakitskyi leek een makkelijke prooi voor Butez maar via het been van Balikwisha veranderde het leer van richting en stond de Antwerpse goalie aan de grond genageld.

Nachtmerrie

Het ging van kwaad naar erger voor Antwerp en Butez. Na een penaltyclaim van de bezoekers -die eigenlijk een fout was op WIjndal- reageerde Butez iets te enthousiast door de bal niet in corner te laten rollen. Hij liet het leer liggen waardoor het voor de bezoekers de bal snel voor doel konden brengen en Sikan zijn tweede van de avond in het lege doel legde.

© photonews

En net wanneer het leek dat het frustrerend genoeg was geweest, kwam er nog een extra laagje bovenop. Een afstandsschot van Alderweireld belandde op de arm van Stepanenko in de 16 waardoor de Antwerp-kapitein nog een punt uit de brand kon slepen na een knotsgekke partij. De kampioenenmaker zette zijn elfmeter echter naast waardoor Antwerp na twee duels met 0/6 achter blijft in de Champions League.