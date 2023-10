Geen historische avond op de Bosuil: Analist meent te weten waarom Butez bal niet klemde

Na 45 minuten leek Royal Antwerp FC een stukje geschiedenis te schrijven. Al draaide dat eventjes anders uit voor de troepen van Mark van Bommel.

Het kon niet beter starten. Na amper drie minuten verbrak The Great Old de ban van vier matchen zonder te scoren. Toen Balikwisha de score na een half uur nog eens verdubbelde leek een historische avond in de maak.

“Met de stabiliteit van Antwerp verwacht je dat zo'n wedstrijd altijd over de streep wordt getrokken. Ze deden het tegen Athene zelfs met een mannetje minder en tellen zes clean sheets in de competitie. Bovendien leek Sjachtar geen ploeg om echt schrik van te hebben. Match gespeeld, denk je”, vertelt Tom Boudeweel bij Sporza.

Maar dan liep het fout. De aansluitingstreffer, de gelijkmaker, de winning goal van de bezoekers. Drie vermijdbare doelpunten voor Antwerp. Vooral Balikwisha heeft boter op het hoofd volgens de analist. “Dat kan echt niet. Als profvoetballer wéét je toch dat je op zo'n moment van de bal moet blijven? En dan steekt hij zijn been nog op een bijzonder nonchalante manier uit ook. Zo hou je echt geen bal tegen - ik snapte de woede van Butez.”

Al ging Butez erna zelf in de fout door een schijnbaar simpele bal niet te klemmen. “Niemand begreep het. Dacht hij dat er sprake was van een terugspeelbal?” Van Butez zelf kwam je het alvast niet te weten. Na de wedstrijd passeerde hij niet om vragen te beantwoorden.

De nederlaag kwam duidelijk bijzonder hard aan bij de spelers van The Great Old. “Nu blijft die vervelende nul staan en heb je schrik om de schlemiel van de Champions League te worden. Na de pandoering in Barcelona, nu deze tik: leuk is dat niet, hé. Voor Antwerp is deze campagne voorlopig een bijzonder harde leerschool.”