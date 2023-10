Marc Degryse maakt de rekening van Antwerp: "Dat hou je best gescheiden"

Niemand had na de eerste helft gedacht dat Antwerp de match nog uit handen zou geven. Maar toch gebeurde het nog.

Een heel zure nederlaag voor Royal Antwerp FC in de Champions League, merkte ook analist Marc Degryse meteen op. Al moeten er ook lessen getrokken worden, dat op dit niveau bij een 2-0-voorsprong de zege niet binnen is.

“Of erop rekenen dat ze als ploeg in de Belgische competitie in negen speeldagen slechts vier goals incasseerden. In de Champions League heeft Antwerp nu al acht tegengoals. De CL is een andere wereld die je best gescheiden houdt”, is Degryse streng in Het Laatste Nieuws.

Het was een onwaarschijnlijk scenario, zeker na de ideale gang van zaken in de eerste helft. “De eerdere twijfel of Antwerp wel een goal kon maken na vier matchen zonder te scoren, verdween al na drie minuten. En die hele eerste helft was daar een verlengstuk van, met nog een tweede goal na goed voetbal met veel druk naar voren en Vermeeren die opnieuw uitblonk.”

Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar het draaide eventjes anders uit. “Wat dan aan de rust plaatsvond, is mij een raadsel. De hele tweede helft was Antwerp niet bij de les. Ik vraag me af of ze te zeker waren met de 2-0-voorsprong. Ik zag die 2-1 aankomen. Shakhtar kreeg vleugels en Antwerp schoot zichzelf ook in de voet.”