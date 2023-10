Waarom Toby Alderweireld woensdag Antwerp veel geld heeft gekost

Zure avond voor Antwerp op de Bosuil. Na het weggeven van een 2-0 voorsprong mist Toby Alderweireld in de slotfase via een penalty de kans op een gelijkmaker, letterlijk een dure misser

Met het oog op overwinteren in Europa heeft Antwerp een slechte zaak gedaan. Het verlies thuis tegen Shakthar is een bittere pil om te slikken. Een gelijkspel had een wereld van verschil geweest. Maar die kans liet Toby Alderweireld diep in de blessuretijd liggen.

Niet alleen sportief was de misser van Alderweireld een jammere zaak. Ook financieel had het er helemaal anders kunnen uitzien. In de Champions League verdienen clubs namelijk een premie per punt. Die premie ziet Antwerp door de vingers glippen.

Per punt in de groepsfase deelt de UEFA een premie uit van 930.000 euro. Bij winst verdient een club dus 2,8 miljoen. Extra zure penaltymisser voor Antwerp dat zo net naast een premie van een klein miljoen grijpt.