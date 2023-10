Vandereycken bekijkt afgang in Champions League anders: "Van Bommel heeft toch punten gescoord"

Van een 2-0-voorsprong naar een nederlaag. Het was niet het avondje van Royal Antwerp FC in de Champions League.

Shakhtar Donetsk leek in de eerste helft duidelijk het zwakke broertje van de poule van The Great Old in de Champions League, maar een onherkenbaar Royal Antwerp FC gaf een broodnodige zege in de tweede helft alsnog uit handen.

“Bij Antwerp vielen me voor rust de aanvallende positiewissels op. Janssen zakte nog meer terug naar het middenveld en zijn positie werd dan altijd overgenomen door Muja of Balikwisha, af en toe Ekkelenkamp en één keer zelfs Vermeeren. Zo maak je het niet gemakkelijk voor je tegenstander”, zag René Vandereycken voor Het Nieuwsblad.

Ook de flankspelers wisselden van positie, iets wat Genk vorig seizoen ook vaak deed. “Mark van Bommel heeft zo toch punten gescoord. Ook met zijn zet om Alderweireld opnieuw naar voren te sturen en de lange bal te gooien. Zo dwing je een aantal momenten in het strafschopgebied af en forceer je uiteindelijk ook die penalty.”