Het Antwerpse lichtpuntje: "Voor hem lijkt een grote internationale carrière weggelegd"

Antwerp FC verloor woensdagavond nipt met 2-3 van Shakhtar Donetsk. Een wedstrijd die nooit verloren had mogen worden. Al zagen we zeker wel een lichtpuntje.

Dat was Arthur Vermeeren. De 18-jarige middenvelder speelde een goede wedstrijd en kon twee assists geven. Bij die eerste recupereerde hij de bal en speelde hij het mooi uit. Bij zijn tweede gaf hij een geweldige pass in de diepte aan Balikwisha.

Ook René Vandereycken zag dat Vermeeren goed zijn mannetje stond. En dat deed hij niet alleen woensdagavond.

"Ik denk niet dat iemand had kunnen voorspellen dat hij op zo'n korte tijd zo'n evolutie zou doormaken. Van jonge spelers zie je wel meer dat ze één keer uitblinken en dan terugvallen, maar hij heeft dat niet. We moeten uiteraard nog wat afwachten, maar voor hem lijkt me een grote internationale carrière weggelegd", vertelde Vandereycken bij Het Nieuwsblad.

Of de jonge Belg al zou moeten worden opgeroepen? "Ik vind Vermeeren intussen zeker goed genoeg, maar als ex-bondscoach weet ik hoe moeilijk het kan zijn een selectie te maken. Of hij opgeroepen wordt, hangt ook af van hoe Tedesco zijn concurrenten inschat en zijn groep wil samenstellen."