Patrick Goots haalt er de zwakste schakel uit bij Antwerp: "Zijn niveau is een pijnpunt"

Het werd een pijnlijke avond voor Antwerp in de Champions League. Ook Patrick Goots zag duidelijk af van de nederlaag.

Voor Patrick Goots was het onbegrijpelijk dat Royal Antwerp FC twee totaal van elkaar verschillende helften op de grasmat bracht.

“Van zodra de snelle 1-0 viel, trok Antwerp het laken volledig naar zich toe. Ik zag geweldig voetbal, met een uitmuntende Vermeeren die erbovenuit stak. Zijn onderschepping bij de 1-0 en zijn pass voor de 2-0 waren op Champions League-niveau”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Vermeeren was outstanding, zeker zijn assist op Balikwisha. “Ik moest terugdenken aan die goal van Chadli tegen Japan op het WK in Rusland, vijf jaar geleden. Via drie stations lag het leer aan de overkant in het net. Vermeeren leverde een echte De Bruyne-bal af, tussen drie verdedigers.”

Een duidelijk voorbeeld van zijn supertalent, maar niet iedereen bij Antwerp doet het zo goed als Vermeeren. “Een geniale toets die ik van Ekkelenkamp al enige tijd mis. Op ‘de tien’ moet hij de flanken en de spitsen bedienen. Dat doet hij niet. Zijn niveau is een pijnpunt”, is Goots heel erg duidelijk over de Nederlander.