Patrick Goots haalt tactische zet van Van Bommel aan: "Daar moeten we eerlijk over durven zijn"

Royal Antwerp FC verloor met 2-3 van Shakthar Donetsk. In de slotminuut trapte Toby Alderweireld nog een strafschop.

Wat een ommekeer na de rust voor Royal Antwerp FC. Hoe goed het ging voor de pauze, zo slecht verliep alles erna. Ondanks het feit dat de aansluitingstreffer op het ideale moment viel voor de bezoekers, had het ook volgens Patrick Goots nooit meer tot een gelijkspel of een nederlaag mogen komen.

“Van Bommel heeft nog alles geprobeerd. Een bleke Valencia, Yusuf, Ilenikhena, Alderweireld in de spits... Daar moeten we eerlijk over durven zijn: in die tien minuten voorin is Alderweireld gevaarlijker geweest dan Janssen in een hele wedstrijd.”

Het loopt voor geen meter voor de Nederlander. “Vincent heeft het moeilijk de laatste weken, met weinig goeie touches. Sinds die twee gemiste penalty’s tegen RWDM zit hij ontegensprekelijk in een vormdip.”

Maar na Janssen ging nu ook Alderweireld de mist in met een penalty. “Voor je het weet zit Antwerp met een penaltysyndroom. En de Nederlanders weten hoelang je zoiets meedraagt. De eerstvolgende die trapt, moet die bal keihard binnen rammen. Dit mag geen issue worden of voor wantrouwen zorgen.”