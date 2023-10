De beperkingen in de Antwerpse kern werden blootgelegd: deze twee extra profielen waren eigenlijk broodnodig

Antwerp heeft een pijnlijke les geleerd: als je in de Champions League geen 90 minuten bij de les blijft, krijg je het deksel op de neus. Los van de fout van Jean Butez en de penaltymisser van Toby Alderweireld werden tegen Shakhtar ook de beperkingen van de kern blootgelegd.

We zijn zeker dat Mark van Bommel ervoor gewaarschuwd had dat de Oekraïners in de tweede helft gingen komen met al wat ze hadden. Zijn spelers moesten daar klaar voor zijn, drukte hij hen op het hart. En blijven voetballen, dat is wat elke coach in zo'n situatie zegt.

Stengs wordt gemist

Maar Antwerp zakte toch in. Wat ze zo goed deden in de eerste helft - de bal in de rangen houden - lukte niet meer. Het werd nog maar eens duidelijk dat Antwerp op dat moment een man als Calvin Stengs mist. Iemand die rust in de tent kan brengen. Jurgen Ekkelenkamp lukte dat niet echt.

Een snelle blik op de kern van Antwerp leert ook dat The Great Old maar vier centrale middenvelders heeft. En daarvan staan er drie op het veld. Alhassan Yusuf is ook niet de man die de bal hogerop het veld gaat bijhouden. Een extra creatieve en balvaste middenvelder was dan ook geen overbodige luxe geweest.

Want op zo'n moment komt Vincent Janssen ook afgezakt naar het middenveld en is er vooraan niemand meer te bespeuren. Omdat - in tegenstelling tot de eerste helft - Balikwisha en Muja zijn positie ook niet meer konden gaan overnemen.

Dure oplossingen voor Overmars

Het toont aan dat de luxe van Mark van Bommel beperkt is. Flankaanvallers genoeg met ook nog Valencia, Ondrejka en Kerk achter de hand. Maar geen opties om ook eens centraal iets te veranderen. George Ilenikhena is nog maar 17, heeft een mooie toekomst voor zich, maar is nog niet helemaal klaar voor dit werk.

Of Marc Overmars dat straks gaat oplossen, is nog maar de vraag. Ook hij zal het fiat van zijn grote baas, Paul Gheysens, moeten vragen. Antwerp zit immers al met een hoge loonkost en de bouwgigant heeft al veel geld in de club gepompt.

Ze willen de club zelfbedruipend maken en zichzelf de komende jaren niet in de problemen werken door nu nog eens torenhoge contracten te gaan geven voor twee dure profielen. Want als er iets bijkomt, moet het een kwalitatieve versterking zijn. Lees: basisspelers. Concurrentie voor Ekkelenkamp en Janssen. En dat vind je niet overal. Of toch niet goedkoop.